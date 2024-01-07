Japonya'daki 7,6'lık depremde can kaybı 128'e yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 1 hafta geride kalırken, felaketin bilançosu da artıyor.



Ishikawa ve çevresindeki eyaletleri vuran depremde ölü sayısı 128’e yükselirken, yaralı sayısının 560 olarak tespit edildiği açıklandı.

Kendisinden haber alınamayan 195 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.



Ishikawa eyaleti yönetimi, depremde en az bin 370 yapının hasar gördüğünü açıklarken, yaklaşık 30 bin depremzedenin kurulan geçici sığınaklarda kaldığı öğrenildi.

BÖLGEDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yardım, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG) ve polis ekiplerinin desteğiyle bugün de sürerken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) deprem bölgesinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.



Yetkililer, olumsuz hava şartlarının arama çalışmalarını etkileyebileceği uyarısında bulundu.



Bölgede depremin ardından oluşan tsunami dalgaları sonucu çok sayıda evi su bastı. Yollardaki hasar ve şiddetli yağış nedeniyle kurtarma ekipleri uzaktaki bölgelere ulaşmakta zorlanıyor. Bu nedenle depremin yol açtığı hasarın tam boyutu belirsizliğini koruyor.



Afet bölgesinde yaklaşık 30 bin haneye hala elektrik verilemiyor.