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Japonya'daki depremde yaralı sayısı 26’ya yükseldi

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19/06/2019

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Japonya'daki depremde yaralı sayısı 26’ya yükseldi

Yamagata açıklarında meydana gelen 6.7  büyüklüğündeki sarsıntı, elektrik kesintileri ve hızlı tren sefer iptallerine de yol açtı.

Japonya'nın kuzeydoğusunda dün meydana gelen 6.7  büyüklüğündeki depremde en az 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberinde Yamagata, Niigata ve Miyagi'de biri ağır 26  kişinin deprem sırasında yaralandığı belirtildi.

Japonya Meteoroloji Ajansının ilk olarak 6.8 büyüklüğünde olarak  duyurduğu deprem daha sonra 6.7 olarak güncellendi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise yerin 12 kilometre altında  kaydedilen depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı daha sonra kaldırılmıştı.

Niigata ve Yamagata'da depremin ardından 10 bin evde elektrik  kesintisi yaşanmış, bazı hızlı tren servislerinde aksamalar olmuştu.

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TAGS: Japonya’daki depremde yaralı sayısı 26’ya yükseldi, haber, kıbrıs,
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