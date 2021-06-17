Japonya’daki dev Budist tanrıça heykelinin yüzüne maske yerleştirildi

Japonya'daki dev Budist tanrıça heykelinin yüzüne özel yapım bir maske yerleştirildi. Maske, pandeminin sona ermesi için bir çeşit dua anlamına geliyor.

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17/06/2021

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Japonya’daki dev Budist tanrıça heykelinin yüzüne maske yerleştirildi

Fukushima Eyaletindeki Houkokuji Aizu Betsuin tapınağında Budist tanrıça Kannon’un (Merhamet Tanrıçası) 57 m yüksekliğindeki beyaz heykeline devasa bir maske yerleştirildi. 35 kilo ağırlığındaki maskeyi dört kişi, üç saatte takabildi.

33 yıl önce yapılmış olan heykelin omuzlarına içeride yer alan dönen bir merdivenle çıkılabiliyor. İnsanlar, bebeklerinin güvenli bir şekilde dünyaya gelmesi ve yeni doğan bebeklerinin kutsanması için heykeli ziyaret ediyor.

Tapınak yöneticisi Takaomi Horigane, bir depremde hasar gören heykelin restorasyonu sırasında çalışanların yüz maskesi fikrini bulduklarını söyledi.

Horigane, Japonya’da COVID-19 durumu kontrol altına alınana kadar maskeyi heykelde tutmayı planladıklarını söyledi.

17/06/2021 14:24
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TAGS: Japonya, Budist tanrıça, heykel
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