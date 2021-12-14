Japonya'daki hamam sapığı yakalandı

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14/12/2021

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Japonya'daki hamam sapığı yakalandı

Peruk takarak dört farklı kadın hamamından gizli kayıtlar alan erkeğin, akıllı telefonunu kullandığı belirlendi.

Japonya'da kılık değiştirerek kadın hamamlarına giren bir sapık sonunda yakayı ele verdi. Tokyo polisi, Nisan ve Ekim ayları arasında 4 farklı kadın hamamına peruk takarak giren ve 11 kez gizli video kaydı yaptığı tespit edilen 36 yaşındaki Daisuke Sugai'nin tutuklandığını açıkladı.

Hedef olarak Hachioji ve Akishima bölgelerindeki hamamları seçtiği öğrenilen zanlının, video çekmek için ise akıllı telefonunu kullandığı belirlendi.

Röntgencilik ile suçlanan zanlının polisteki ifadesinde iddiaları reddettiği belirtilirken, Sugai'nin geçtiğimiz Ekim ayında ise bir kadına yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

14/12/2021 18:43
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TAGS: Japonya’daki hamam sapığı yakalandı
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