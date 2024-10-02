Japonya'daki havaalanında pistte patlama: 7 metrelik çukur oluştu

Japonya'da bulunan Miyazaki Havaalanı'nın pistinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Pistte 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde çukur oluşurken, tüm uçuşlar askıya alındı.

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02/10/2024

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Japonya'daki havaalanında pistte patlama: 7 metrelik çukur oluştu

Japonya'nın Miyazaki eyaletinde bulunan Miyazaki Havaalanı korkutan bir olaya sahne oldu.

Edinilen bilgilere göre, yerel saatle 08.00 sıralarında pist ve apron arasında bulunan taksi yolu bölümünde patlama meydana geldi.

Yapılan incelemelerde 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu tespit edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tüm uçuşlar tedbir amacıyla askıya alındı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Pistte 2. Dünya Savaşı döneminden kalma patlamamış askeri mühimmat bulunma ihtimaline karşılık Saga eyaletinde konuşlu bir Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bomba imha ekibinin Miyazaki Havaalanı'na gönderildiği açıklandı. 

02/10/2024 14:06
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TAGS: Japonya, havaalanı
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