Japonya'dan BM'nin aşı programına 500 milyon dolar

Japonya, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) 500 milyon dolar daha bağışlayacak.

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09/04/2022

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Japonya'dan BM'nin aşı programına 500 milyon dolar

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düşük ve orta gelirli ülkelere Covid-19 aşısı sağlamayı hedefleyen GAVI COVAX AMC aşı ittifakı zirvesine çevrim içi katıldı.

Zirvede konuşan Kişida, Covid-19'un mağlup edilmesinde "güçlü etkisini" vurguladığı aşılara, küresel düzeyde erişimde "eşitsizlik yaşandığını" söyledi.

Aşılara eşit erişim sağlanarak "herkesin sağlığının korunmasını" isteyen Kişida, ülkesinin COVAX'a 500 milyon dolar daha katkıda bulunacağını bildirdi.

Kyodo ajansı, yeni mali destekle birlikte Japonya'nın söz konusu programa toplam katkısının 1 milyar doların üzerine çıkacağını aktardı.

09/04/2022 10:46
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TAGS: - Dünya Japonya Covıd-19 Corona Virüs Sağlık Birleşmiş Milletler
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