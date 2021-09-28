Japonya'dan Covid-19 ilacına onay

Japonya'da, hafif semptom gösteren yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının tedavisi için "sotrovimab" ilacının kullanımı onaylandı.

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28/09/2021

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Japonya'dan Covid-19 ilacına onay

Buna göre Sağlık Bakanlığı uzman heyeti, İngiliz ilaç firması GlaxoSmithKline üretimi "sotrovimab" ilacının etkisi ve güvenliğini inceledi.
Heyetin tavsiye kararı sonrası Bakanlık, "sotrovimab" ilacının hafif semptom gösteren Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasına yeşil ışık yaktı.
Covid-19'u etkisizleştiren antikor içerdiği bilinen ve damar içinden uygulanan "sotrovimab" oksijen desteğine ihtiyaç duymayan hastaların tedavisinde kullanılacak.
NHK, deniz aşırı klinik testlerinde ilacın, hastaneye kaldırılma ve ölüm risklerini yüzde 79 oranında düşürdüğünü aktardı.

28/09/2021 10:26
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TAGS: Japonya, Covid-19, haber
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