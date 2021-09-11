Japonya'dan Haiti'ye 3,25 milyon dolar yardım

Japonya, geçen ay 7,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Karayipler ülkesi Haiti'ye 3,25 milyon dolar acil insani yardımda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Japonya, uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla Haiti'deki depremzedelere insani yardım sağlayacak.

Buna göre 3,25 milyon dolar değerinde gıda, su ve sağlık malzemelerini kapsayan acil insani yardım, Haiti'nin depremden etkilenen bölgelerine ulaştırılacak.

Yardımlar Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) vasıtasıyla aktarılacak.

Kyodo ajansına göre Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, depremzedelere yardıma yönelik "650 bin kişinin yardıma muhtaç konumda" olduğunu söyledi.

14 Ağustos'ta Haiti'nin TiburonYarımadası'nda 10 kilometre derinlikte oluşan 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 200'den fazla insan hayatını kaybetmiş, 12 binden fazla insan yaralanmıştı.

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11/09/2021 10:16