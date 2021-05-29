Japonya'dan Hindistan'a acil yardım desteği

Japonya, koronavirüs salgını karşısında Hindistan'da sağlık sistemini desteklemek amacıyla 14,8 milyon dolarlık acil yardım gönderecek.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Japonya, Covid-19 kaynaklı vakalar ile ölümlerin sağlık altyapısını zorladığı Hindistan'a yardım taahhüdünde bulundu.

Japonya, nisan sonu ve mayıs içerisinde Hindistan'a yaptığı yardımların yanı sıra bu ülkeye oksijen cihazları ile ventilatör desteklerini kapsayan 14,8 milyon dolar daha maddi yardım yapacağını bildirdi.

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29/05/2021 09:33