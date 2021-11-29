Japonya'dan Kovid-19'un 'Omicron' varyantına 'kriz hassasiyeti' yaklaşımı

Japonya, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omicron" varyantına "kriz hassasiyetiyle" yaklaşacağını bildirdi.

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29/11/2021

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Japonya'dan Kovid-19'un 'Omicron' varyantına 'kriz hassasiyeti' yaklaşımı

Japonya, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omicron" varyantına "kriz hassasiyetiyle" yaklaşacağını bildirdi.

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un yeni varyantına karşı sınır tedbirlerini sıkı şekilde uygulayacaklarını belirtti.

Kişida, ülke içinde Kovid-19 vakalarının "düşük seyrine" rağmen olası vaka sayısı artışlarına karşı "kriz hassasiyetiyle" hareket edeceklerini söyledi.

Başbakan Kişida, "Omicron varyantına yönelik 'güçlü bir kriz hissi' yaşıyoruz. Küresel bazda bir yayılma hareketi olabileceğinden sınır önlemlerini genişletmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Kyodo ajansı, kasımın ilk haftasında kolaylaştırılan iş insanları, öğrenciler ve teknik stajyerlerin ülkeye giriş prosedürlerinin askıya alınacağını bildirdi.

Hükümet, Güney Afrika'da saptanan Kovid-19'un "Omicron" varyantına karşı Mozambik, Malavi ve Zambiya'yı "daha sıkı tedbirler uygulanacak ülkeler" listesine eklemişti.

Karar kapsamında Japonya'ya ulaşan yolcular, belirli tesislerde 10 gün karantinaya girecek ve bu sürenin 3, 6 ve 10'uncu günlerinde PCR testine alınacak.

Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahat öyküsü bulunan yolcuların, bu uygulamaya tabi tutulacağı ise daha önce duyurulmuştu.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 727 bin 504'e yükselirken ülke genelinde, 43 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

29/11/2021 11:38
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TAGS: japonya
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