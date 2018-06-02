Japonya'dan Kuzey Kore uyarısı

Japonya, Kuzey Kore'nin ABD ile diyaloğu kabul etmesi nedeniyle ödüllendirilmemesi gerektiğini bildirdi.

Singapur'daki güvenlik forumunda konuşan Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, Kuzey Kore'nin tüm nükleer silahlarını ve balistik füze programını ortadan kaldırmak için somut adımlar atması gerektiğini söyledi.



Onodera, "Kuzey Kore, ABD ile diyaloğu kabul ettiği için ödüllendirilmemeli. Kuzey Kore, geçmişte nükleer programını sonlandırmak için anlaşmalara yalnızca silah programlarını ilerletmek için daha fazla faaliyet yürütmek amacıyla imza atmıştı" dedi.