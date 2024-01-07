Japonya'dan NATO'ya 37 milyon dolarlık yardım sözü

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında, bir NATO fonuna 37 milyon dolarlık katkı taahhüdünde bulundu.

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07/01/2024

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Japonya'dan NATO'ya 37 milyon dolarlık yardım sözü

Kyodo News'in haberine göre, Kamikava, Kiev'e ziyaretinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile basın toplantısı düzenledi.

Kamikava, yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya destek sağlamak üzere bir NATO fonuna 37 milyon dolarlık katkı sözü verdi.

Yardım kapsamında sağlanacak insansız hava aracı tespit sisteminin yanı sıra Kamikava, Ukrayna'ya "sert kış koşullarına yardımcı olmak amacıyla" 5 mobil gaz türbini güç jeneratörü verileceğini belirtti.

Rusya'nın saldırılarını kınadıklarını yineleyen Kamikava ayrıca, Ukrayna'ya barınak inşa edilmesinin yanı sıra kadın ve çocuklara eğitim ve sağlık hizmetleri sağlanmasında da yardımcı olma sözü verdi.

07/01/2024 19:31
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TAGS: Japonya’dan NATO’ya 37 milyon dolarlık yardım sözü
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