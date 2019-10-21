Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito ‘tahtına' oturuyor

Mayısta tahtı devralan Naruhito için bu haftadan itibaren tahta çıkış ve taç giyme törenleri düzenlenecek. 150'den fazla devlet lideri ve uluslararası kuruluş temsilcisi başkent Tokyo'daki törenlere katılacak. Oxford Üniversitesinde okuyan Naruhito, veliaht sıfatıyla ülke dışında eğitim gören ilk hanedan üyesi.

Doğu Asya ülkesi Japonya’da "kasımpatı" adı verilen imparatorluk tahtı "Takamikura"yı Mayıs’ta devralan 126. Japon İmparatoru Naruhito resmen tacını giyiyor.

Beş ay önce sade bir törenle tahta oturan ve yeni dönemi başlatan İmparator, şimdi "Sokuirei" ismi verilen resmi tahta çıkış ve taç giyme törenlerinde boy gösterecek.

Naruhito, babası Akihito’nun 1989’dan bu yana sürdürdüğü "Heisei" dönemini sonlandırarak, yerine yeni dönem "Reiwa"nın (Düzenin uyumu) imparatorluk beyannamesini okuyacak.

Naruhito’nun tahta çıkışı için yarın 150'den fazla devlet lideri ve uluslararası kuruluş temsilcisi başkent Tokyo’daki taç giyme törenine katılacak. Naruhito, babasının sağlığını gerekçe göstererek 30 Nisan'da ayrıldığı 30 yıllık imparatorluk makamını, 1 Mayıs itibarı ile teslim almıştı.

20. yüzyıl Japon imparatorları

Şubat 1867’den Temmuz 1912’ye kadar süren Meiji (Apaçık Islah) döneminde tahta 122. İmparator Mutsuhito oturdu.

Mutsuhito’nun ölümüyle tahtı Temmuz 1912’de teslim alan 123. İmparator Yoşihito, Aralık 1926’ya kadar Taişoo (Büyük Adalet) ismi verilen dönemde görev yaptı.

Yoşihito’nun ölümüyle Aralık 1926’da görevi alan 124. İmparator Hirohito, 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası dönemde süren Şoowa (Parlayan Barış) dönemini Ocak 1989’a kadar yönetti.

Japonya’nın 125. İmparatoru Akihito da 1989’da oturduğu tahttan bu yıl sağlığını gerekçe göstererek ayrılmıştı ve Heisei (Barışa Erişim) ismi verilen dönem sona ermişti.

İmparator Naruhito'nun tahtı babasından Mayıs 2019’da teslim almasıyla yeni “Reiwa” (Düzenin Uyumu) dönemi resmi olarak başladı.

Barış düzenine uyum

Önceki imparator Akihito, 1989-2019'da İkinci Dünya Savaşı'nın bölgeye miras bıraktığı acı hatıraların silinmesi için çaba gösterdi.

Otuz yıllık görevinde Hiroşima, Nagazaki, Okinawa, Saipan, Palau ve Filipinler’i ziyaret ederek halklar arasında ilişkilerin taze tutulmasına önem verdi.

Kendi dönemi Heisei’nin siyasi ve toplumsal uyum gösterdiği devlet-millet kaynaşmasında Akihito, iç ve dış gezilerinde "Savaş pişmanlığı" duygularını beyan etti.

Akihito'nun tutumu, Japon toplumu ve diasporasında meydana getirdiği etki gözle görülse de bu etki muhafazakar politikacılarca tereddütle karşılanıyor.

Çiçeği burnunda imparator Naruhito'nun da “Düzenin Uyumu” döneminde, barışsever Japonya ve Japon toplumu duruşunu sürdürmesi bekleniyor.

'Her çağda yeni rüzgarlar'

İkinci Dünya Savaşı öncesi Japon anayasalarında "yarı-tanrı" olarak tanımlanan Japon İmparatoru, savaş sonrası anayasada "halkın ve devletin birliğinin sembolü" ilan edildi.

'Doğrudan' siyasetten uzak tutulan imparatorluk makamı, Japonya'nın anayasal monarşisinde iç ve dış politikadan uzak bir kapsamda yaşatılıyor.

İki yıl önce yaş gününde verdiği konferansta Naruhito bu makamın modernizme uyum sağlayabileceği sinyallerini vererek, "Her çağda yeni rüzgarların estiğine ve hanedanlıkların da yenilenebileceğine inanırım." demişti.

Naruhito, "Geçmişten birçok şey öğrenmek isteyerek, kaybolan gelenekleri sebatla geleceğe taşırım. Aynı zamanda da hanedanlığın gelecekte alacağı ideal rolün de peşinden giderim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

21/10/2019 16:53