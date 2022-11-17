Japonya'nın başkenti Tokyo’da bir tren, bilinmeyen nedenle raydan çıktı

Kazanın ardından bazı tren seferleri askıya alınırken, raydan çıkan trenin boş olması facianın önüne geçti.

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17/11/2022

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Japonya'nın başkenti Tokyo’da bir tren, bilinmeyen nedenle raydan çıktı

Kazanın ardından bazı tren seferleri askıya alınırken, raydan çıkan trenin boş olması facianın önüne geçti.

Tokyo'da facianın eşiğinden dönüldü.

Katsushika bölgesindeki Keisei-Takasago İstasyonu yakınlarında bir yolcu treni, yerel saatle 10.20 sıralarında raydan çıktı.

Tren işletmecisi Keisei Elektrikli Demir Yolu şirketi, 8 vagonlu trenin kaza sırasında hangara doğru yol aldığını açıklarken, trende yolcu bulunmaması faciayı önledi.

Kaza nedeniyle Keisei-Ueno ile Chiba eyaletindeki Ichikawamama istasyonları arasındaki hatta seferler geçici olarak askıya alındı.

Keisei-Takasago ile Shin-Kamagaya istasyonları arasındaki ekspres tren seferlerinde de aksama yaşandı. Kazanın nedeni kesin olarak bilinmezken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. 

17/11/2022 16:46
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TAGS: japonya, tokyo
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