Japonya'nın güneybatısındaki Miyakojima adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

 Japonya'nın güneybatısındaki Miyakojima Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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16/10/2023

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Japonya'nın güneybatısındaki Miyakojima adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

 Japonya'nın güneybatısındaki Miyakojima Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası açıklarında, yerel saatle 19.42'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının yakın bölgede bulunan ada eyaleti Okinawa'nın bazı kentlerinde de hissedildiği aktarıldı.

16/10/2023 15:58
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TAGS: Japonya
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