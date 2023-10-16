Japonya'nın güneybatısındaki Miyakojima adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneybatısındaki Miyakojima Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
16/10/2023
Japonya'nın güneybatısındaki Miyakojima Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası açıklarında, yerel saatle 19.42'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının yakın bölgede bulunan ada eyaleti Okinawa'nın bazı kentlerinde de hissedildiği aktarıldı.