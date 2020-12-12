Japonya'nın İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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12/12/2020

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Japonya'nın İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin kuzeydoğusundaki İwate eyaletinde yerel saatle 16.19'da 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin 50 kilometre derinliğinde oluşan deprem, Aomori eyaletinde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

12/12/2020 14:02
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TAGS: Japonya, deprem
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