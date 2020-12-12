Japonya'nın İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12/12/2020
Japonya'nın kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin kuzeydoğusundaki İwate eyaletinde yerel saatle 16.19'da 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerin 50 kilometre derinliğinde oluşan deprem, Aomori eyaletinde de hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.