Japonya’nın Kuzey Kore'ye yaptırımları 2 yıl uzatıldı

Japonya'da hükümet, Kuzey Kore'ye yönelik 13 Nisan'da süresi dolması beklenen tek taraflı yaptırımların süresini 2 yıl daha uzatma kararı aldı.

Kuzey Kore gemileri ile Kuzey Kore limanlarında demirli yabancı gemilerin Japonya limanlarına girişi ve ticaret yapmasına yasak getiren yaptırımlarla ilgili söz konusu kararın, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japonya vatandaşları sorununun çözümü ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için Pyongyang'a yapılan baskıyı sürdürmek adına alındığı öğrenildi.



Yeni füze denemeleri gerilimi arttırdı

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak 25 Mart'ta iki yeni balistik füze denemesi gerçekleştirmiş, Japonya, ABD ve Güney Kore ise Pyongyang'a yönelik BM yaptırımlarının tam olarak uygulanması ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik iş birliği çağrısı yapmıştı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ön koşul olmaksızın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye hazır olduğunu yinelemişti.



Yaptırımlar 2006'dan beri sürüyor

Tokyo, 2006 yılındaki füze denemelerinin ardından Pyongyang'a yönelik yaptırım kararı alarak Kuzey Kore'den ithalatı ve ülkeyle bağı bulunan gemilerin Japonya'ya gelişini yasaklamış, 2009'da ise ülkeye yönelik ihracata da yasak getirerek yaptırımların kapsamını genişletmişti.

Bu habere tepkiniz:



06/04/2021 09:46