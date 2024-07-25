Japonya'nın nüfusu yarım milyondan fazla azalarak üst üste 15. yılda da düşüş gösterdi

Japonya İçişleri Bakanlığının açıkladığı nüfus verilerine göre, 2023'te canlı doğan bebek sayısı 730 bin ile şu ana kadarki en düşük seviyede kaldı.

Geçen yıl ölen kişi sayısının 1,58 milyon olarak kaydedildiği Japonya'da, toplam nüfus sayısı yarım milyondan fazla kişi azalarak 15’nci yıl üst üste düşüş gösterdi.

Ülkenin nüfusu 1 Ocak 2024 itibarıyla 124,9 milyon olarak kayıtlara geçti.

- Yabancıların sayısı 3 milyonu aştı

Japonya'da ikamet eden yabancıların sayısı yüzde 11 artarak, ilk defa 3 milyonu geçti.

Halihazırda toplam nüfusun yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturan yabancılar, çoğunlukla 15-64 yaş grubundaki çalışma çağındaki kişilerden oluşuyor.

- Genç Japonlar evlenme veya çocuk sahibi olma konusunda isteksiz

Anketler, genç Japonların evlenme ya da çocuk sahibi olma konusunda giderek daha isteksiz olduğunu, iş olanaklarının zayıflığı, maaşlardan daha hızlı artan hayat pahalılığı ve sadece kadınlara ve çalışan annelere yük getiren cinsiyete dayalı şirket kültürü nedeniyle cesaretlerinin kırıldığını gösteriyor.

Hükümet, 2024 bütçesinin bir parçası olarak, çocuk bakımı ve eğitimi için sübvansiyonların artırılması gibi genç çiftlerin daha fazla çocuk sahibi olmalarını teşvik etmek için 34 milyar dolar ayırdı.

Uzmanlar ise bu önlemlerin büyük ölçüde çocuk sahibi olmayı planlayan ya da halihazırda çocuk sahibi olan evli çiftlere yönelik olduğunu ve evlenmeye isteksiz gençlere hitap etmediğini belirtiyor.

Japonya'nın nüfusunun 2070'e kadar yaklaşık yüzde 30 azalarak 87 milyona düşeceği ve her 10 kişiden dördünün 65 yaş ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.