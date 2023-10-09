Japonya'nın Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sabah saatlerinde meydana gelen ve büyüklüğü duyurulmayan bir deprem sonrası, Pasifik Okyanusu kıyılarına yönelik uyarı yaptı.

Buna göre Tokyo'nun doğusundaki Çiba'da 12 ilçe, Ogasawara Adaları, Izu Adaları ile Koçi ve Miyazaki eyaletlerine yönelik tsunami uyarısı verildi.

Farklı yükseklikteki dalgalarının kıyı bölgelerini birkaç kez vurabileceği kaydedilen uyarıda, bölge halklarından, sahillerden ve nehir ağızlarından uzak durmaları istendi.