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Japonya'yı tayfun vurdu: 1 ölü

Japonya'nın başkenti Tokyo'da etkili olan tayfun nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

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09/09/2019

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Japonya'yı tayfun vurdu: 1 ölü

Japonya'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan tayfun nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Ülkede bir milyondan fazla kişiye elektrik verilemiyor.

Bazı tren ve metro seferleri yapılamadı. Tayfun, uçuşları da etkiledi. Saatte 120 kilometre hızla esen tayfun nedeniyle 100'den fazla uçuş iptal edildi.

Hükümet sözcüsü tayfun nedeniyle şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. 30'un üzerinde de yaralı var.

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TAGS: Japonya, haber, kıbrıs
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