Jason Denayer Galatasaray için değil Beşiktaş için İstanbul'da

Lyon'dan ayrılan Jason Denayer bonservisini eline aldı. Belçikalı futbolcu milli maçların ardından İstanbul'a geldi.

Galatasaray'da 2 dönem kiralık forma giyen daha sonra Lyon'a tranfer olan Jason Denayer'in Fransız ekibi ile sözleşmesi sona erdi. 26 yaşındaki futbolcu bonservisine eline aldı. Yıldız oyuncu Uluslar Ligi maçlarının ardından dün İstanbul'a geldi.

Basında Galatasaray'ın Jason Denayer'e imza attırmak istediği haberleri çıksa da Fransız basını Denayer'in Galatasaray için değil Beşiktaş için İstanbul'a geldiğini yazdı.

Foot Mercato'da çıkan habere göre Rennes ile sözleşme imzalamak istemeyen Belçikalı stoper kariyerine Türkiye'de devam edebilir. 26 yaşındaki isim Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'da 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık forma giyen Jason Denayer Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.

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18/06/2022 13:39