JCI Kuzey Kıbrıs Başkanı Yenen, JCI Dünya Kongresi’ne katıldı

İsviçre’nin Zürih kentinde 14-18 Kasım tarihlerinde yapılan JCI Dünya Kongresi’ne JCI Kuzey Kıbrıs Başkanı Ali Yenen katıldı.

Yenen’in yaptığı açıklamaya göre, JCI Türkiye şubeleri ile 45 kişilik Türk delegasyonu, Zürih’te kongreye katıldı.

Farklı ülkelerden 3 bin JCI üye ve senatörünün katıldığı etkinlikte, çeşitli konferanslar, liderlik ve motivasyon konulu seminerler, açık hava aktiviteleri, Global Village Avrupa Gecesi ve Japon Gecesi vb. kültürel etkinlikler düzenlendiği bildirildi.

JCI üyelerinin tanışarak bireysel iş birlikleri yapmaları amaçlanan kongrede, JCI şubelerinin farklı ülkelerde düzenlenen JCI etkinliklerinde birbirlerini desteklemesinin hedeflendiği belirtildi.