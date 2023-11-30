JCI Kuzey Kıbrıs Derneği 30. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kuzey Kıbrıs Genç Müteşebbisler (JCI Kuzey Kıbrıs) Derneği 30. Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nda yapıldı ve başkanlığa Mustafa Sağır seçildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan genel kurulda başkanlık ve yönetim kurulu üyeleri seçimi yapıldı. Ayrıca Genel Kurul’da Doç. Dr. Münevver Çağın’a Fahri Üyelik belgesi takdim edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri şöyle oluştu:

“Genel Sekreter: Değer Çelikli Sağır; Sayman: Eda Yenen; İş Dünyası, Girişimcilik Sorumlusu: Canan Arıklı; Bireysel Gelişim ve Toplumsal Etki: Cemre Akar; Grafik Tasarım Sorumlusu: Orçun Çeken; Komiteler Sorumlusu: Bartu Bektaş; Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri: Melik Hasan Yenen; Kemal Ulaş Damdelen; Erşah Sabit Yılmaz”