JCI Kuzey Kıbrıs’tan Arabahmet İlkokulu öğrencilerine yeni yıl hediyesi

 JCI Kuzey Kıbrıs Derneği, Arabahmet İlkokulu öğrencilerine yeni yıl hediyesi verdi.

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28/12/2022

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JCI Kuzey Kıbrıs’tan Arabahmet İlkokulu öğrencilerine yeni yıl hediyesi

 JCI Kuzey Kıbrıs Derneği, Arabahmet İlkokulu öğrencilerine yeni yıl hediyesi verdi.

Verilen bilgiye göre, öğrencilerin yeni yıl paketlerini Okul Müdürü Ayla Dalgalan ve sınıf öğretmenleri teslim aldı.

JCI Kuzey Kıbrıs 2023 Dönem Başkanı Ali Yenen, çocukları mutlu etmenin önemli olduğunu kaydederek,  “Bizler gibi tüm derneklerin de önemli günlerin arifesinde sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunması gerek” dedi.

28/12/2022 15:02
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TAGS:  JCI Kuzey Kıbrıs Derneği, Arabahmet İlkokulu
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