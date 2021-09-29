Jean Hale hayatını kaybetti

Ünlü Hollywood yıldızı Jean Hale, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini, Hale'in ailesi duyurdu. Yapılan açıklamada, oyuncunun doğal nedenlerden öldüğü bildirildi.



Jean Hale, 1960'lı yıllarda ekranlarda büyük ses getiren Batman dizisinde "Çılgın Şapkacı"nın suç ortağı "Polly" karakterini canlandırmış ve Batman'e karşı mücadele etmişti.

JEAN HALE KİMDİR?

1960 ve 70’lerde 60’ın üzerinde sinema filmi ve dizide rol alan Hale, kariyerine model olarak başladı. Daha sonra New York’ta Fifth Avenue’de yürürken sinema yapımcıları tarafından keşfedilen Hale, ilk defa 1963’te Violent Midnight'ta oynadı. Hale, James Coburn ile rol aldığı In Like Flint filmiyle de dünya çapında tanınmaya başladı.



Batman dizisiyle televizyona geçen Hale, aralarında Wild Wild West, Perry Mason, Bonanza, The Fugitive, My Favorite Martian, The Alfred Hitchcock Hour, Hawaii Five-O ve Mod Squad gibi dizilerde yer aldı.



Oscar, The St Valentine's Day Massacre ve Taggart adlı sinema filmlerinde de yer alan oyuncu, sinemaya 1991'de Lies Before Kisses filmiyle veda etti.

Utah Üniversitesi'nde okuyan ve bale eğitimi alan Hale, Emmy Ödüllü oyuncu Dabney Coleman ile evliliğinden üç çocuk sahibi oldu. Çift, 1984 yılında boşandı.

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29/09/2021 09:38