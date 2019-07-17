Jean-Pierre Lacroix Önümüzdeki Hafta Adaya Geliyor
17/07/2019
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'in, barışı koruma misyonlarıyla temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta adaya geleceği haber verildi.
Lacroix’in, 23 Temmuz’da adaya gelmesinin beklendiğini bildiren Rum haber kaynakları, Lacroix’in Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’la görüşeceğini belirttiler.
Lacroix’in adadaki temasları çerçevesinde taraflarla görüşmesi ihtimalinden de söz edilirken, BM yetkilisinin 25 Temmuz’da adadan ayrılacağı ifade edildi.
Lacroix, Kıbrıs’tan önce ise, UNIFIL barış misyonuyla temaslarda bulunmak için Lübnan’a gidecek.