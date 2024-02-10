Jean Reno en büyük korkusunu itiraf etti

Tüm dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Fransız oyuncu Jean Reno, en büyük korkusunu açıkladı. Ölüm korkusunu olduğunu ifade eden Jean Reno, "Her gün falancanın öldüğünü filancanın ölmek üzere olduğunu öğreniyorsunuz. Kendinizi ölümü düşünmekten alı koyamazsınız." dedi.

Dünyaca ünlü aktör Jean Reno konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. En büyük korkusu sorulan Jean Reno, "ölüm" cevabını verdi.

Konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Her gün değil ama bazen ölümü düşünüyorum. Biliyorsunuz geldiğim yer olan Endülüs'te ölüm hiçbir zaman uzakta değil. Dünya nereye gidiyoruz, nereye gidiyoruz gibi sorular hep kafamda. Bu bir kopukluğa neden oluyor.

Her gün falancanın öldüğünü filancanın ölmek üzere olduğunu öğreniyorsunuz. Kendinizi ölümü düşünmekten alı koyamazsınız. Artık 20 yaşında değilim. 20 yaşında olsam ölümü değil geleceği düşünürdüm."