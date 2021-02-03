Jeff Bezos: Amazon'un kurucusu, CEO'luğu bırakıyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve şirketin üst yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 26 yıl önce garajında kurduğu şirketin CEO'luk görevini bırakıyor.

Şirketin yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği açıklanan Bezos, üst yöneticilik görevini devrederek diğer girişimlerine odaklanmak için "zaman ve enerji" bulabileceğini kaydetti.

Bezos, Amazon'da CEO koltuğunu şirketin bulut bilişim alanını yöneten Andy Jassy'ye devredecek. Şirketin açıklamasına göre görev değişimi, 2021'in ikinci yarısında yürürlüğe girecek.

Amazon çalışanlarına yönelik mektubunda Bezos, "Amazon'un CEO'su olmak büyük bir sorumluluk ve oldukça tüketici bir görev. Böyle bir sorumluluğa sahipseniz başka bir şeye dikkat ayırmanız oldukça zor" dedi.

CEO koltuğunu devretmenin "emekli olmak anlamına gelmediğini" söyleyen Bezos, kurucusu olduğu havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ve sahibi olduğu Washington Post gazetesi gibi alanlara odaklanacağını duyurdu.

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03/02/2021 12:35