Jeff Bezos gözünü uzaya dikti!

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26/10/2021

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Jeff Bezos gözünü uzaya dikti!

Amazon'un sahibi milyarder iş adamı Jeff Bezos, 2030 yılına kadar uzaya ticari uzay istasyonu inşa edeceğini açıkladı. 2025 yılında da ilk misafirlerin ağırlanması bekleniyor.

Milyarder iş insanlarının ütopik hayalleri gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Bireysel olarak uzaya seyahatlerin gerçekleştiği dönemde milyarder iş adamı Jeff Bezos yeni bir girişimi hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Bezos'un şirketi Blue Origin, 2030 yılına kadar uzaya ticari istasyon inşa edeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada uzay istasyonunu 5 şirketin katkısıyla yapacakları ve bunun içinde de Boeing'in de yer aldığı belirtildi.

Bu ticari uzay istasyonun kurulmasında ve işletilmesinde, havacılık ve uzay sanayiinde faaliyet gösteren Sierra Nevada Corporation'ın bağlı ortaklığı Sierra Space ile ortaklık yapılacak. 

İSMİ DE BELİRLENDİ

Blue Origin, Orbital Reef (Yörünge Resifi) adı verilecek olan uzay istasyonunun 2025'ten sonra faaliyete geçmesi ve 10 kişiyi ağırlayabilmesi hedefleniyor.

26/10/2021 09:43
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TAGS: Jeff Bezos, uzay
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