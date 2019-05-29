Jeff Bezos'un eski eşi, boşanma sonrası elde ettiği servetin yarısını bağışlayacak

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen 55 yaşındaki Jeff Bezos'tan boşanması sonrası yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olan 48 yaşındaki MacKenzie Bezos, mirasının yarısını bağışlayacağını açıkladı.

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen 55 yaşındaki Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Bezos, yazılı bir açıklama yaptı.

Bezos, boşanmadan elde ettiği 37 milyar dolarlık servetin yarısını, 'Giving Pledge' adlı hayır hareketine bağışlayacağını duyurdu.

Paylaşmak için "orantısız miktarda parası olduğunu" belirten Bezos, "Kasam boşalana kadar yardımlarımı yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.