Jeffrey: Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz
03/03/2020
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ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Reuters'ta yer verilen bilgilere göre, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Suriye'nin İdlib kentinde insani yardımın yanı sıra, Türlkiye'ye mühimmat sağlamak istediklerini belirtti.
Jeffrey, "Türkiye bir NATO müttefiki, ordunun büyük kısmı Amerikan ekipmanı kullanıyor. Ekipmanın hazır ve kullanılabilir olduğundan emin olacağız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin hava savunma sistemi talebinin incelendiğini açıkladı.