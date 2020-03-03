Jeffrey: Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz

ads
03/03/2020

ads
ads
Jeffrey: Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters'ta yer verilen bilgilere göre, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Suriye'nin İdlib kentinde insani yardımın yanı sıra, Türlkiye'ye mühimmat sağlamak istediklerini belirtti.

Jeffrey, "Türkiye bir NATO müttefiki, ordunun büyük kısmı Amerikan ekipmanı kullanıyor. Ekipmanın hazır ve kullanılabilir olduğundan emin olacağız" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin hava savunma sistemi talebinin incelendiğini açıkladı.

03/03/2020 17:46
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: amerika, kıbrıs, türkiye
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.