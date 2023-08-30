''Jenca’nın ziyaretlerinin ardından Kıbrıs sorunundaki çabaların yoğunlaşması bekleniyor''

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşleri Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın, Kıbrıs’tan sonra Türkiye hükümetiyle de temaslarda bulunmak için Ankara’da bulunduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Devamlılık Ankara’ya Bağlı- Jenca’nın Turunun Ardından Kıbrıs Sorunundaki Çabaların Yoğunlaşması Bekleniyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Jenca’nın tüm müdahil taraflarla konuşacağını ve olabildiğince net bir görüntü oluşturmaya çalışacağını yazdı.

Jenca’nın Kıbrıs’tan sonra, Türkiye hükümetiyle de temaslarda bulunmak için Ankara’da bulunduğunu ifade eden gazete, Jenca’nın Kıbrıs sorununda temsilci atanması konusunda Türkiye’nin görüşlerini kayda geçirmeyi istediğini belirtti.

Kıbrıs sorununu yakından takip eden “diplomatik çevrelerin” dikkat çektiği noktanın ise, Jenca aracılığıyla iletilen mesajın “BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunundaki çabaların yoğunlaşması konusunda irade sahibi olduğu yönünde olduğunu” yazan gazete, BM Genel Sekreteri'nin niyetinin müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli tüm adımların atılması olduğunu belirtti.

Öte yandan “aynı çevrelerin, her şeyin, Türkiye’nin BM’nin bu yeni çabasına ne kadar nasıl karşılık vereceğine bağlı olduğu hususunda hem fikir olduklarını” aktaran gazete, Jenca’nın Ankara ziyaretinin amacının, Türk tarafının temsilci atanması konusundaki niyetlerini tespit etmeyi amaçladığını ifade etti.

Ankara’nın tezinin New York’tan önce netleşmesinin beklenmediğini ve son ana kadar kartlarını kapalı tutmanın Türklerin kalıcı taktiği olduğunu iddia eden gazete, haberinin devamında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına da yer verdi.

-Hristodulidis

Gazeteye göre Jenca’yla görüşmesinin ardından, geçtiğimiz pazartesi akşamı katıldığı bir etkinlikte açıklama yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Kurulu dolayısıyla eylül ayı içerisinde müzakerelere yönelik gelişmeler olacağını umduğunu dile getirdi.

Açıklamasında, BM kararları temelinde aynı zamanda AB ilke ve değerleri ve AB müktesebatıyla uyumlu bir çözüm için hiç durmadan çalıştıklarını da iddia eden Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyesi bir devlet olduğunu ve Kıbrıs sorununun olası çözümünün ardından da olmayı sürdüreceğini söyledi.

Açıklamasında Jenca’yla yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti de ifade eden Hristodulidis, BM Genel Kurulu'nun ilk resmi haftasının sonunda BM Genel Sekreteriyle ortak bir görüşme yapılmasına dair umudunu ve iyimserliğini de ifade etti.

Hristodulidis sözlerinin devamında “mümkünse bu gece bile ortak görüşme yapılmasına dair önerisini yinelediğini, ancak ne yazık ki aldığı mesajın yine olumsuz olduğunu” öne sürdü.

Jenca’yla çok yapıcı bir görüşme yaptıklarını da savunan Hristodulidis, Jenca’dan duyduklarından ve her şeyden önce (Jenca’nın) "Rum kesiminin müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesine hazır olduğunun farkında olmasından" memnuniyet duyduğunu da söyledi.

Önümüzdeki günlerde Kıbrıs dışında da görüşmeler yapılacak olmasını önemli olarak addettiğini de ifade eden Hristodulidis, bu görüşmelerin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin tüm çabanın nasıl gelişme göstereceği konusunda belirleyici olacağını sözlerine ekledi.

-Jenca ara bölgeyi ziyaret etti

Alithia gazetesi ise haberinde, Jenca’nın dün Pile yakınlarındaki BM kontrolündeki ara bölgenin doğu kısmını ziyaret ettiğini ve burada Barış Gücü mensuplarıyla görüştüğünü yazdı.

Gazete Kıbrıs’taki BM’nin “X platformunda” yaptığı paylaşımda, Jenca’nın ziyaretine atıfta bulunduğunu ve Jenca’nın ziyaret sırasında yaptığı açıklamalara yer verdiğini belirtti.

Habere göre Jenca ziyaret sırasında yaptığı açıklamada “Slovakya, Birleşik Krallık ve Arjantin’den gelen UNFICYP mensupları yanı sıra UNPOL ve sivil personelle tanışmaktan çok memnun oldum. Profesyonellikleri, bağlılıkları ve Kıbrıs’ta barışa hizmet etmelerinden ilham aldık” ifadelerini kullandı.