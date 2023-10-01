ugün 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü…

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile Gazimağusa Belediyesi, gün nedeniyle dün etkinlik düzenledi.

Bugün yapılması planlanan ancak beklenen kötü hava koşulları nedeniyle bir gün erkene alınan etkinlik saat 14.00’te Gazimağusa Surlar içinde Othello Kalesinin yan tarafındaki alanda yer aldı.

Mağusa'nın büyükleri ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği üyeleri, 1 Ekim Yaşlılar Gününü hep birlikte eğlenerek, Gazimağusa surlariçinde kutladı.

“Nesiller Buluşuyor, Birlikte Eğleniyor” adlı etkinlikte, halk dansları gösterisi, büyükler ve küçüklerin ortak etkinlikleri, müzik ve eğlencelerin yer aldı.

Jenkins: “Hiç de gurur duyamayacağımız bir gün”

Öte yandan 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins, “Ülke olarak hiç de gurur duyamayacağımız bir gün bugün...” dedi.

Lapta Huzurevi’nin 2011 yılında yıkıldığını, üç kez temel atıldığını ancak henüz bitmediğini kaydeden Jenkins, 2019’da kurulan Kalkanlı Bakımevi’nin hangi bakanlığa ait olduğunun, bütçesinin, çalışanının, yasasının belirsiz olduğunu belirtti.

Jenkins, Sınırüstü Bakımevi’nin Ocak 2021'de yaşlı ihmal ve istismarları ile büyük bir skandal olarak ülkeyi sarstığını ancak olayın kapatıldığını savunarak “İki yıl geçti ne suçlular ceza aldı, ne de tamir edildi... Unutulması için bekleniyor.” dedi.

Devlette durum buyken, özelde de terk edilmiş can çekişen dört ane özel bakımevi kaldığını belirten Hatice Jenkins, “Her gün bizi arayıp bakımevi arayan yaşlı ailelerine ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz artık... 1 Ekim işte bize bunları düşündürüyor... Çok üzgünüz çok...” ifadelerine yer verdi.