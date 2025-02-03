Jenkins: ''Madem yapamayacaktınız, neden sponsor oldunuz?''

Kuzey Kıbrıs’ta yaşlı bireylerin barınma hakkı yine gündemde. Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins, yaptığı açıklamada Lapta Huzurevi’nin 14 yıldır tamamlanmadığını belirterek yetkililere sert tepki gösterdi.

14 Yıldır Tamamlanamayan Huzurevi

2011 yılında yaşanamaz hale gelen Lapta Huzurevi’nin sakinleri, yeni bina yapılana kadar geçici olarak bir otele yerleştirildi. Ancak aradan geçen 14 yıla rağmen yeni huzurevi tamamlanmadı. Her seçim öncesi temellerin atıldığını ancak sonrasında unutulduğunu ifade eden Jenkins, “En az 3-4 kez temel atıldı ama hiçbir gelişme olmadı” dedi.

Müteahhitler Birliği de Çözüm Getiremedi

Son olarak 2022’de Müteahhitler Birliği’nin projeye sponsor olduğunu hatırlatan Jenkins, özel sektör desteğiyle sürecin tamamlanacağına dair umutlandıklarını ancak yine sonuç alınamadığını belirtti. “Çalışma Bakanlığı, Müteahhitler Birliği’ne hiç sordu mu, ‘neden bitirmiyorsunuz’ diye? Madem yapamayacaktınız neden sponsor oldunuz?” diye soran Jenkins, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmediğini vurguladı.

Otel Kirasına Harcanan Milyonlar

Devletin her ay özel bir otele 34 yaşlı için yaklaşık 6 bin sterlin kira ödediğini belirten Jenkins, 14 yılda bir milyon sterlinden fazla ödemenin yapıldığını ve bu parayla birkaç huzurevinin inşa edilebileceğini ifade etti. Daha da çarpıcı olan ise huzurevinin EVKAF’a ait bir binada bulunması.

"Bu Nasıl Bir Sistem?"

Jenkins, “EVKAF’tan kiralanan bina, devlete inanılmaz bir kira bedeliyle geri kiralanıyor. Bu nasıl bir sistem?” diyerek tepkisini dile getirdi. Yetkilileri yaşlı bireylerin en temel ihtiyacı olan barınma sorununu çözmeye davet eden Jenkins, kamuoyunun bu durumu sorgulaması gerektiğini belirtti.