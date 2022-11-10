Jennifer Aniston çocuk sahibi olmaya çalıştığı dönemi anlattı: Zorlu bir yoldu!

Sevilen program 'Ellen DeGeneres Show', 19 yıllık serüvenin ardından Mayıs ayında final yapmıştı. Herkes tarafından merak edilen final bölümünün ilk konuğu, aynı zamanda programın ilk bölümünün konuğu olan 'Freinds' dizisinin yıldızı Jennifer Aniston olmuştu. Programa 19 sezon boyunca toplam 20 kez katılan Aniston, eğlence dolu finalde Brad Pitt ile boşanma süreciyle ilgili bombayı patlatmıştı.

BRAD PITT'E MESAJ GÖNDERDİ

Brad Pitt ile dört buçuk yıl evli kaldıktan sonra 2005 yılında boşanan Aniston, konuşma arasında gülerek; "Eh, boşandım ve terapiye gittim. Sonra 'Ayrılık' adında bir film yaptım" demişti.

"BRAD VE BEN ARKADAŞIZ"

Pitt'in Aniston'ı Angelina Jolie ile aldattığı iddia edildikten sonra evliliklerinin çirkin bir şekilde sona erdiği söylentileri uzun süre ortada dolaşmıştı. Ancak Pitt ve Aniston'a çok yakın kaynaklar ikilinin hâlâ arkadaş olduğunu, dostane ve samimi bir ilişki içerisinde bulunduklarını iddia etmişti. 'Howard Stern Show'a katılan Aniston da "Brad ve ben arkadaşız" diye konuşmuştu.

Eski eşler, 2020 SAG Ödülleri'nde sahne arkasında tekrar bir araya gelmiş ve aynı yıl 'Fast Times at Ridgemont Lisesi' için birlikte bir organizasyon düzenlemişti.

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10/11/2022 11:45