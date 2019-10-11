Jennifer Aniston da Marvel'a savaş açtı

Büyük yönetmen Martin Scorsese geçtiğimiz hafta Marvel filmlerinin sinema sayılmaması gerektiğini söylediği açıklamasıyla sanat dünyasında bir tartışma başlatmıştı. Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston da Scorsese'yi takip etti ve benzer açıklamalar yaptı...

Ünlü yönetmen Martin Scorsese’nin ardından Marvel sineması hakkında olumsuz görüş bildiren Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 'Marvel filmleri sinemaya zarar veriyor, bu filmler giderek Hollywood'u küçültüyor. Ben Meg Ryan'ın romantik komedilerini izlediğim zamanlara geri dönmek isterdim.' dedi.

Şöhreti yakaladığı Friends dizisinden sonra ağırlıklı olarak sinema filmleri çeken Aniston şimdilerde televizyona geri dönmeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncu televizyona geri dönme sebeplerinden birsinin de sinemanın artık yeşil perdelerin önünde yapılan bir iş olmasını kendisini böyle çalışmak istememesi olduğunu da sözlerine ekledi.

11/10/2019 21:58