Jennifer Aniston: Öldüğü günün sabahı mesajlaşmıştık

Canlandırdığı "Chandler Bing" karakteriyle şöhreti yakalayan Matthew Perry, 28 Ekim'de evindeki jakuzide hayatını kaybetti. 54 yaşındaki Perry'nin ölümünün ardından Friends dizisindeki rol arkadaşları ortak bir açıklama yapmıştı.

"BÜYÜK BİR YIKIM YAŞADIK"

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc ortak açıklamalarında "Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu anlaşılmaz kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte" ifadelerine yer vermişti.

1994-2004 yılları arasında yayınlanan Friends dizisinde "Rachel Green" karakterine hayat veren Jennifer Aniston, yakın dostunun ölümü hakkında konuştu.

Aniston "Mutluydu. Sağlıklıydı. Sigarayı bırakmıştı. Forma giriyordu. Mutluydu. Tek bildiğim bu" dedi.

Ünlü oyuncu, "Öldüğü günün sabahı onunla mesajlaşmıştım. Acı çekmiyordu, bir sorunla mücadele etmiyordu" ifadelerini kullandı.

"ONU ÇOK ÖZLÜYORUM"

Aniston sözlerini "Herkesin onun gerçekten sağlıklı olduğunu ve sağlıklı kalmaya çalıştığını bilmelerini istiyorum. Çok sıkı çalıştı. Zor günler geçirdi. Onu çok özlüyorum. Hepimiz özlüyoruz. Bizi gerçekten çok güldürdü" diyerek tamamladı.

Arkadaşından övgü dolu sözlerle bahseden Aniston "Onun konuşma tarzı bambaşka bir dünya yarattı. Bir bakıma onun liderliğinde ilerledik. Bu bizim neşemizi yükseltti" ifadelerini kullandı.