Jennifer Aniston ve Brad Pitt’in düğün menüleri yıllar sonra ortaya çıktı

ABD’li ünlü oyuncu Michael Rapaport, bu hafta başlarında konuk olduğu “Watch What Happens Live With Andy Cohen” programında, Pitt ve Aniston’ın 2000 yılında Malibu’da yaptıkları düğüne davetli olan yaklaşık 200 kişinin arasında olduğunu açıkladı.

53 yaşındaki aktör, düğünde çok fazla miktarda havyar olduğunu söylerken sunucuya, “Ne zaman havyar servis edeceksen, bana haber ver. Brad Pitt ve Jennifer Aniston’ın düğünündeydim. Havyar duvarları vardı. Hâlâ biriktirdiğim bir miktar var.” diyerek espri yaptı.

Bunun üzerine şaşıran Cohen, “87 kez bu programa çıktın ve ben nasıl sana Aniston ve Pitt’in düğünü hakkında hiç soru sormadım?” diye devam etti. Rapaport’un buna cevabı ise, “Hala oradaki havyarı yiyorum. Kürekle aşağı indiriyordum.” şeklinde oldu.

Rapaport, eski çifti Pitt’le 1993’te “True Romance”ta birlikte çalışmasından ve 1999’da Aniston’ın başrol oynadığı “Friends”e konuk oyuncu olarak katılmasıyla tanıyor.