Jennifer Lawrence: Çıplak fotoğraf travmasını asla atlatamayacağım

ABD'li ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, çıplak fotoğraflarının internette yayımlanmasıyla yaşadığı travmanın "sonsuza dek süreceğini" söyledi.

İlki filmi 2012'de vizyona giren Açlık Oyunları (Hunger Games) serisiyle ününü katlayan Lawrence, 2014'te yaşanan iCloud hack'inin kurbanı olmuştu.

Independent'in aktardığına göre, Vanity Fair'e konuşan Lawrence şu ifadeleri kullandı:

"Benim rızam olmadan herkes günün her saatinde çıplak vücuduma bakabilir. Fransa'dan biri onları yayımlamıştı. Travmam sonsuza dek sürecek."

Söz konusu hacker saldırısında hedef alınan kişiler arasında aktris Kirsten Dunst, model Kate Upton gibi isimler de yer alıyordu. O dönem birçok kişinin özel fotoğrafları internete sızdırılmıştı.

Eşi Cooke Maroney'den ilk çocuğuna hamile olan Lawrence aile hayatını gizli tutmak istediğini söyledi.

31 yaşındaki oyuncu, "Vücudumdaki her içgüdü hayatlarının geri kalanında elimden geldiğince onların mahremiyetini korumak istiyor" dedi.

Lawrence röportajda 2017'de yaşadığı uçak kazasından da bahsetti. Louisville'den New York'a giden uçakta iki kez motor arızası yaşandığı söyleyen oyuncu şunları ekledi:

"Hepimiz ölecektik. Aileme, 'Harika bir hayat yaşadım, üzgünüm' dediğim kısa mesajlar göndermeye başlamıştım."

Uzun bir aranın ardından Lawrence, Leonardo DiCaprio'yla birlikte Don't Look Up'ta ekranlara gelecek. Dünyanın sonu yaklaşırken uyarıda bulunmaya çalışan iki gökbilimciyi anlatan film, 24 Kasım'da dijital platformda yayımlanacak.

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26/11/2021 11:15