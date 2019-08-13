Jennifer Lopez Antalya konseri için 1 milyon dolar aldı

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in Antalya’da verdiği konser için 1 milyon dolar aldığını yazdı.

Semercioğlu Hürriyet'teki yazısında, "Aslında konser ücreti 1.5 milyon dolarmış ama Moskova konserinin hemen peşine bağlanabildiği için 1 milyon dolara düşmüş" notunu düştü.

Alınan bilgiye göre Lopez'in konserinde 200 bin dolara yakın da ekip ve diğer giderler için harcanmış.