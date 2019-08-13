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Jennifer Lopez Antalya konseri için 1 milyon dolar aldı

"Lopez'in konserinde 200 bin dolara yakın da ekip ve diğer giderler için harcanmış"

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13/08/2019

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Jennifer Lopez Antalya konseri için 1 milyon dolar aldı

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in Antalya’da verdiği konser için 1 milyon dolar aldığını yazdı. 

Semercioğlu Hürriyet'teki yazısında, "Aslında konser ücreti 1.5 milyon dolarmış ama Moskova konserinin hemen peşine bağlanabildiği için 1 milyon dolara düşmüş" notunu düştü.

Alınan bilgiye göre Lopez'in konserinde 200 bin dolara yakın da ekip ve diğer giderler için harcanmış.

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TAGS: Jennifer Lopez
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