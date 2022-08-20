Jennifer Lopez ve Ben Affleck'e kaza şoku!

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti geçtiğimiz ay sade bir nikahla dünya evine girmişti. Üç günlük bir düğün planlayan çiftin ilk günü hastanede geçti. Edinilen bilgiye göre Affleck'in annesi malikanede düşerek yaralandı. Jennifer Lopez ve Affleck, Anne Boldt'u hastanede yalnız bırakmadı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti geçen ay sade bir nikahla evlendi. Ardından üç günlük bir düğün planlayan çiftin ilk günleri hastanede geçti.

AMBULANS PANİĞİ

Düğünün yapılacağı ve Ben Affleck'e ait olan Georgia'daki malikaneye gelen ambulans, herkesi telaşlandırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ilk alınan bilgi Affleck ya da Lopez'in çocuklarından biri bir kaza geçirmiş ve ambulans bu nedenle çağrıldığı şeklindeydi ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

ANNE BOLDT KAZA GEÇİRDİ

Ambulansın Ben Affleck'in annesi Christopher Anne Boldt için geldiği ortaya çıktı. Anne Boldt, oğluna ait malikanede düşmüş ve bacağından yaralanmıştı.

Annesini yerde bulan Affleck de hemen ambulans çağırdı. Boldt hastaneye kaldırılırken Affleck ve Jennifer Lopez onu yalnız bırakmadı. Affleck'in annesinin durumunun ciddi olmadığı, düğünü iptal etmeye gerek kalmadığı belirtildi.

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20/08/2022 16:05