Jennifer Lopez’in devasa nişan yüzüğüne paha biçilemiyor

20 yıl aradan sonra eski sevgilisi Ben Affleck ile bir araya gelerek tekrar nişanlanan 52 yaşındaki Jennifer Lopez’in evlenme teklifi aldığı yeşil elmas yüzüğü de çok konuşulmuştu.

Mücevher uzmanları, yüzük için kesin bir şey söyleyemese de, 74 ila 103 milyon TL (5 ila 7 milyon dolar) aralığında bir fiyat biçtiler.

Bloomberg’in haberine göre, elmas mücevherler konusunda uzman olan Artisan Global Alliance’ın CEO’su Josh Weinman, söz konusu mücevherin yaklaşık 10 karat yeşil bir elmas olabileceğini belirtti.

“SEÇİMİ LOPEZ YAPMIŞ OLABİLİR”

Geçmişte Lopez için mücevherler yapan New York’lu kuyumcu Lisa Linhardt, aktrisin yeni nişan yüzüğünü Instagram’da bir fotoğrafta gördü ve “Yüzük doğal, güzel bir yeşil renk olarak görünüyor, bu boyutta ve renkte bir pırlanta son derece nadir olur” dedi.

Uzmanlar, Lopez’in satın almadan önce muhtemelen taşa baktığını söylüyor. Weinman, “Bu şeyler zaman alır. Genellikle, bir müşteri bir elması yalnızca bir kez gördükten sonra hemen satın almaz. Mücevher kategorisi çok benzersiz ve farklıdır” diyor.

“Affleck ya da muhtemelen Lopez iyi bir seçim yaptı. Uzun zamandır nadir, süslü renkli elmasların hayranıydı. Bu yüzükte karanlıkta parlıyormuş gibi görünen elmaslar var” diye ekledi.

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12/04/2022 12:42