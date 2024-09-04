Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadili uyardı: Yıkıcı depremlere karşı önlem almalıyız

Dün gece yarısı Kıbrıs'a çok yakın bir mesafede, Baf açıklarında 12 kilometre derinlikte 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadili, depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Vadili, "Herkese geçmiş olsun. Biraz sallanıp atlattık," diyerek, depremin sığ derinliği ve konumuna dikkat çekti.

Depremin Kıbrıs yayını güney doğu - Kuzey batı yönünde kesen bir doğrultu atımlı fay üzerinde gerçekleşmiş olabileceğini belirten Vadili, bu fayın daha büyük ve yıkıcı depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. "Mekanizmasının daha iyi anlaşılmasına yönelik elbette bilimsel açıklamalar olacaktır," diyen Vadili, ada sakinlerini uyardı: "Bu orta büyüklükteki depremler bize uyarı olsun. Daha büyük felaketlere karşı önlem almak zorundayız."

Kıbrıs'ın deprem kuşağında yer aldığına dikkat çeken Vadili, tüm ada halkını bu tür depremlerden ders çıkarmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırdı.