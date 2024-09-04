Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü'nden deprem açıklaması

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, bu sabaha karşı saat 00:29'da meydana gelen ve aletsel büyüklüğü 4.8 MW olarak ölçülen depremin Lefkoşa ve çevresinde hissedildiğini açıkladı. Albayrak, depremin 1953 yılında Baf'ta gerçekleşen büyük depremin olduğu bölgeye çok yakın bir yerde meydana geldiğini belirtti.

Depremin 12.22 km derinlikte gerçekleştiğini ifade eden Albayrak, bu derinliğin eski depremlerle korele edilmesi sonucu, doğrultu atımlı bir yırtılma fayının hareketlendiğini gösterdiğini kaydetti. Ayrıca, sarsıntının Kıbrıs Yayı içerisinde gerçekleştiği de Albayrak’ın açıklamaları arasında yer aldı.

Deprem sonrası bölgede herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmezken, Jeoloji ve Maden Dairesi uzmanları, bölgedeki sismik hareketliliği yakından takip etmeye devam ediyor.