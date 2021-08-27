Jeremain Lens'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği ve kadro dışı durumda olan Jeremain Lens'in geleceği belli oldu.

Siyah-beyazlı yönetim, Jeremian Lens'in geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.

Fatih Karagümrük, Jeremain Lens'in bir bölümü ödeyerek bu transferi gerçekleştirecek.

Son görüşmelerin ardından 33 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük'e transfer olacak.

Bu habere tepkiniz:



27/08/2021 18:30