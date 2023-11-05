Jeremy Doku'nun yıldızlaştığı maçta Manchester City farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Bournemouth'u 6-1 mağlup etti. Manchester City'de Jeremy Doku 1 gol ve 4 asistle oynadı.

Premier Lig'in 11. haftası 5 maçla devam etti.

Günün ilk maçında Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 90+1'de Bruno Fernandes kaydetti.

MANCHESTER CITY FARKLI KAZANDI

TSİ 18.00'de başlayan maçlarda Manchester City, sahasında farklı kazandı.

Manchester City'nin Bournemouth karşısındaki gollerini Jeremy Doku, Bernardo Silva (2), Manuel Akanji, Phil Foden ve Nathan Ake kaydetti. Doku, maçı 4 asistle tamamladı.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde üst üste ikinci kez kazanırken iç sahadaki galibiyet serisini 5 maça yükseltti.

Sahadan yenilgiyle ayrılan Bournemouth, 6 puanda kalırken Manchester City 27 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

GOL DÜELLOSUNU BRENTFORD KAZANDI

Günün diğer maçında Brentford, geriye düştüğü maçta West Ham United'ı 3-2 mağlup etti.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri Neal Maupay, Konstantinos Mavropanos (kendi kalesine) ve Nathan Collins kaydetti.

West Ham United'ın golleri ise Mohammed Kudus ve Jarrod Bowen'dan geldi. Ev sahibi Brentford aldığı galibiyetle puanını 16'ya yükseltirken West ham United 14 puanda kaldı.

PALACE 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace ise ligde 3 maç sonra kazandı.

Konuk olduğu Burnley'yi 2-0 mağlup eden Palace, puanını 15 yaptı.

Küme düşme hattında yer alan Burnley ise 4 puanda kaldı.Crystal Palace'ın gollerini Tyrick Mitchell ve Jeffrey Schlupp kaydetti.

SHEFFIELD UNITED'DAN İLK GALİBİYET

TSİ 18.00'de başlayan bir diğer maçta Sheffield United, sahasında Wolverhampton'ı mağlup etti.

Rakibini Cameron Archer ve Oliver Norwood'un golleriyle yenen Sheffield United, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Wolverhmapton'ın golü Jeanricner Bellegarde'den gelirken konuk ekip bu yenilgiyle 12 puanda kaldı. Sheffield ise 4 puana yükseldi.

EVERTON ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Günün diğer maçında Everton, Brighton karşısında öne geçmesine rağmen kendi kalesine attığı golle sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Maçın 7. dakikasında Vitalii Mykolenko'nun golüyle öne geçen Merseyside ekibi, ilk devreyi bu skorla önde tamamladı.

Karşılaşmanın son dakikalarına ev sahibi ekibin üstünlüğüyle girilirken Everton'da Ashley Young, 84. dakikada kendi ağlarını havalandırdı.

Kalan bölümde başka gol olmazken iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Everton bu sonuçla 11, Brighton ise 18 puana yükseldi.