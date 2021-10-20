Jessica Chastain'den çıplak sahneler için eşitlik talebi

ABD'li oyuncu Jessica Chastain, HBO kanalının yeni dizisi Bir Evlilikten Manzaralar'da (Scenes from a Marriage) çıplak görünmesi için tek şartının, rol arkadaşı Oscar Isaac'in de çıplak görünmesi olduğunu söyledi. ABC kanalında konuşan Chastain, sinema ve ekrandaki bazı çıplaklık biçimlerine değindi.

Oyuncu, "Yönetmene vücudumun dizide görünecek kısmına karşılık, Oscar'ın da aynı oranda çıplak görünmesini şart koştum. Mesela duş sahnesinde ikimizin vücudu da görünüyor" dedi.

Film ve dizilerde çıplaklığın sadece kadınlar üzerinden olmasını eleştiren 44 yaşındaki oyuncu, bir denge bulunması gerektiğini söyledi.

Chastain daha önce çıplaklık konusunda Amerikan sinemasına Avrupa'yı kıyaslamıştı. Chastain, “Özellikle sevdiğim birçok Avrupa sinemasında çıplaklıkla ilgili hiçbir sorunum yok, ancak Amerikan sinemasında çıplaklık fikrinin beni her zaman rahatsız ettiğini düşünüyorum” dedi.

Jessica Chastain ile Oscar Isaac'ın başrollerinde oynadığı Bir Evlilikten Manzaralar dizisinden fotoğraflar...

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20/10/2021 09:53