Jessica Pegula'dan bir ilk

Amerikalı raket Jessica Pegula, kariyerinin ilk grand slam turnuvasında finale çıktı. Pegula'nın ABD Açık'ın finalindeki rakibi ise Belaruslu tecrübeli raket Aryna Sabalenka oldu.

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta kadın finalistler belli oldu.

Günün ilk yarı final maçında New Yorklu Jessica Pegula, Çekyalı Karolina Muchova ile karşılaştı. Sakatlığının ardından kortlara başarılı bir dönüş yapan Muchova maça iyi başladı ve ilk seti 6-1 kazandı.

İkinci sete ise iyi başlayan taraf Amerikalı tenisçi Pegula oldu. Arkasına büyük bir seyirci desteği alarak oynayan Pegula, bu sette kritik sayılar almayı başardı. Seti 6-4 kazanan Jessica Pegula, skoru 1-1'e getirdi.

Son sette kıyasıya bir mücadele beklense de Jessica Pegula oyunun hakimiyetini bırakmadı. Çek raket Muchova'nın çift hataları da oyundan düşmesine sebep oldu.

Jessica Pegula son seti de 6-2 kazanarak Amerika Açık finaline adını yazdırdı. 30 yaşındaki tenisçi, böylece ilk kez bir grand slam finaline çıktı.

Finaldeki diğer isim Aryna Sabalenka oldu

Diğer yarı final mücadelesinde ise Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Amerika Birleşik Devletleri'nden Emma Navarro ile karşılaştı.

Sabalenka, ilk seti rahat bir oyunun ardından 6-3 kazandı. İkinci sette ise büyük çekişme yaşandı. Ancak Aryna Sabalenka, tie-breake kalan seti 7-6 kazandı ve art arda ikinci kez Amerika Açık finaline kaldı.

Bu başarıyı en son 2019'da Serena Williams göstermişti. ABA Açık'ta kadınlar finalinin adı böylece Jessica Pegula-Aryna Sabalenka oldu.

İki tenisçi bugüne kadar yedi kez karşılaştı ve Sabalenka 5 maçtan galip ayrıldı. Sabalenka ve Pegula, geçen ay düzenlenen Cincinati Açık'ta da finalde karşılaşmıştı. Mücadeleyi kazanan Belaruslu tenisçi şampiyon olmuştu.