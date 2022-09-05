Jet Kardeşler'den KHYD'ye bağış

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bağışlanan ürünler Ortaköy’deki 2. El Kıyafet Dükkanı’nda satışa sunuldu.

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05/09/2022
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Jet Kardeşler'den KHYD'ye bağış

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), geçtiğimiz günlerde yapılan çağrıların netice vermeye başladığını; “Jet Kardeşler” tarafından 2000 çift etiketli ayakkabı ve terliğin derneğe bağışlandığını duyurdu.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bağışlanan ürünler Ortaköy’deki 2. El Kıyafet Dükkanı’nda satışa sunuldu.

05/09/2022 11:20
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TAGS: KHYD, ayakkabı, bağış
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