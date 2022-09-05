Jet Kardeşler'den KHYD'ye bağış

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), geçtiğimiz günlerde yapılan çağrıların netice vermeye başladığını; “Jet Kardeşler” tarafından 2000 çift etiketli ayakkabı ve terliğin derneğe bağışlandığını duyurdu.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bağışlanan ürünler Ortaköy’deki 2. El Kıyafet Dükkanı’nda satışa sunuldu.

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05/09/2022 11:20