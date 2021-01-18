Jet-set’in gözde tatil beldesinde mutasyonlu corona paniği

Engadin'deki St. Moritz'te geçen hafta “kızak (bobsleigh)” yarışları yapılmıştı. Kayak merkezleri de yavaş yavaş doluyordu. İşte, hafta sonu bu bölgede 12 kişide, mutasyona uğramış corona virüsü tespit edildi.

Hemen iki otel karantinaya alındı. Mutasyonlu virüsün, Güney Afrika’da görülen türden olduğu açıklandı.

BÖLGEDE YAŞAM DURDU

Tüm firmaların çalışanlarına, kasabadaki misafirlere, hatta bazı yerlerde bütün halka corona testi yapılmaya başlandı. St. Moritz'deki ana okulları, okullar ve kayak okulları kapatıldı. Her yerde maske zorunluluğu getirildi.

Halka, olabildiğinde sosyal ilişkileri azaltmayı, kontağı kesmeyi öneriyor. Tüm kulüp faaliyetleri ve spor aktiviteleri de iptal edildi.

İsviçre’nin doğusundaki Grisons kantonunda yer alan St. Moritz, 5.200 nüfusa sahip ufak bir kasaba. Özellikle modern kış sporlarının merkezi olarak bilinen St. Moritz’te yetkililer, “İki otelde yaklaşık 12 vaka tespit edildi. Toplumu korumak ve ziyaretçileri korumak için iki otel karantinaya alındı ve çalışanlara ve turistlere corona zorunluluğu getirildi” açıklamasını yaptı.

MERAK EDİLEN SORU: HANGİ İKİ OTEL?

Bölgede çok sayıda otel olduğu bilinirken, hangi iki otelde mutasyona uğramış vaka tespit edildiği belirlenmedi. Corona virüsü tespit edilen kişilerden bazılarının da yabancı olduğu belirtildi.

Yetkililer, mutasyona uğramış virüsün Birleşik Krallık’tan ya da Güney Afrika’dan gelip gelmediğiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Kış turizminin ülke ekonomisine büyük bir katkı sağladığı İsviçre’de sosyal mesafe kuralları ve maske takma zorunluluğuna uyulduğu sürece kayak pistleri ve tesisler açık kaldı.

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18/01/2021 12:55